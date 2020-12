Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Mittwoch, 2. Dezember, gehen sieben Gutscheine je 30 Euro der Fa. Dammtor Optik Krone GmbH in Gehrden, an folgende Losnummern 3434, 107, 1709, 1941, 958, 2265 und 905.

MAM-SPORT aus Barsinghausen vergibt zwei Einkaufs-Gutscheine im Wert von 25 Euro an die Losnummern 3064 und 2310. Und über zwei Gutscheine im Wert von je 50 Euro im Aresto Restaurant und Weinbar in Hannover dürfen sich diese Gewinner freuen 2052 und 1494.

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

