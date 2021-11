Benthe

Der Kulturladen Benthe hat sich der Förderung des kulturellen Lebens und des bürgerlichen Engagements verschrieben. „Dazu gehört, dass auch Neubürger so schnell wie möglich und problemlos Informationen und damit Zugang zum kulturellen Leben bekommen“, beschreibt die stellvertretende Vereinsvorsitzende Silvia Ventz-Heemann das Projekt. Neuestes Projekt ist ein Willkommensbrief, mit dessen Hilfe sollen sich Neubürger in dem Bergdorf schneller eingewöhnen können.

Informationen der Vereine kommen per Faltbox

Der Willkommensbrief soll ihnen einen Überblick über Vereine und Initiativen ermöglichen, die das Dorfleben bereichern und für sie offen stehen. Es handelt sich dabei um weit mehr als einen Brief im wortwörtlichen Sinn. Die Bezeichnung Willkommenspaket trifft wohl eher zu. Die teilweise bebilderten Informationsblätter sind in einer Faltbox eingetütet.

„Ich bin hier willkommen“, ist die Botschaft, die der Kulturladen den Neubürgern vermitteln will. Viele wüssten gar nicht, welch tolle Angebote es in Benthe gebe, erzählt die Vereinsvize, die sich mit ihren Vereinskollegen Werner Windt, Michael Below und Hans-Werner Mattaikat um das Projekt kümmert.

In den vergangenen Jahren habe Benthe viele Neubürger gewonnen, teilweise in dem Gebiet um Sieben Trappen, teilweise im Oberdorf. „Wer Kinder in der Kindertagesstätte oder in der Schule hat, kann relevante Informationen im Schüler- oder Elternkreis austauschen“, so Silvia Ventz-Heemann. Diese Informationen erreichten jedoch nicht alle Neubürger, da sich viele der neuen Einwohner des Dorfes zum großen Teil nur in ihrem unmittelbaren Umfeld oder in ihrem Auto durch das Dorf bewegen.

Planungen für Willkommensbrief weit fortgeschritten

Die Planungen für das Projekt sind schon weit fortgeschritten. Fast alle angeschriebenen Vereine und Institutionen wie Kunstraum, Sportverein, Feuerwehr, Kleingärtnerverein, Schützengesellschaft sowie Kirche, Bauwagen, Villa Kunterbunt, Freitagskino, Bücherschrank und Benthe.org haben entweder einen DIN A4 gefalteten Flyer oder ein Informationsblatt im DIN-A5-Format mit Fotos und ihrem Logo mit Kontaktdaten an die Initiatorin zurückgeschickt. Im Vordergrund standen dabei die Fragen: Wer sind wir? Was machen wir? Für wen? Wo kann man mehr erfahren?

Besonders freut sich Ventz-Heemann über die Unterstützung von Bärbel Erbstößer vom Kunstraum Benther Berg, die die künstlerische Gestaltung des Willkommensgrußes übernommen hat. Nach einer ersten positiven Resonanz des neuen Ortsrates gehe es nun um die finale Umsetzung des Projektes. „Das Gremium will sich in seiner nächsten Sitzung darüber beraten. Wir hoffen auf einen Zuschuss“, so die Bentherin. Wenn es nach dem Kulturladen geht, soll die Verteilung der Ortsbürgermeister, ein Mitglied des Ortsrats oder eine andere Person übernehmen, die zu diesem Zweck die notwendigen Anschriften der Neubürger erhält.

Von Heidi Rabenhorst