„Bible to go“: In der Ronnenberger Michaeliskirche steht ein Bibeltextomat

Ronnenberg

Gut sichtbar hängt der gelbe Kasten vor blauem Hintergrund am Ausgang der Ronnenberger Michaeliskirche. Im derzeit geltenden Einbahnverkehr in dem Gotteshaus kommen die meisten Besucher an ihm vorbei. Jeder, der mag, kann sich hier eine kleine Karte mit einem Bibelvers für den Heimweg ziehen. „Bible to go“ ist das Motto, also „Bibel zum Mitnehmen“. In Zeiten der Corona-Pandemie erfreuen sich diese Bibeltextomaten großer Beliebtheit.

„Auch das kirchliche Leben wurde und wird immer noch von der Corona-Krise auf den Kopf gestellt. Es konnten und mussten Möglichkeiten entstehen, wie Spiritualität auch ohne persönlichen Kontakt und Ortsgebundenheit funktioniert“, sagt Steffen Marklein, Pastor und Studienleiter der hannoverschen Bibelgesellschaft, die die Bibeltextomaten entwickelt hat und Gemeinden zur Verfügung stellt.

Anzeige

Auch er selbst zieht nach jedem Besuch der Michaeliskirche ein Kärtchen. „Freut euch, die ihr jetzt weint! Bald werdet ihr lachen“ – der Vers aus dem Lukasevangelium hat für den Pastor eine besondere Bedeutung. „Gerade jetzt in der Corona-Krise gibt er uns Kraft und Hoffnung“, sagt er.

Weitere HAZ+ Artikel

Karten mit 200 verschiedenen Versen

Auf den Bibelverskarten sind insgesamt 200 verschiedene Verse, 100 aus dem Alten und 100 aus dem Neuen Testament, in deutscher und englischer Sprache abgedruckt. Einen Einfluss darauf, welches Kärtchen man erhält, habe der Nutzer nicht. Die Verse werden nach dem Zufallsprinzip aus dem Automaten gezogen.

Der Bibeltextomat ist Teil der offenen Erlebniskirche. „Auch jetzt, da wir wieder Gottesdienste feiern, wollen wir die Kirche am Nachmittag offen halten“, sagt Pastorin Rebecca Brückner, „für die Menschen aus der Region, aber auch für Wandergruppen und Radfahrer, die gerne in die Kirche hereinschauen“.

Für die offene Kirche am Nachmittag gebe es zudem eine weitere Gottesdienstidee. „Wir gestalten nach und nach einzelne Stationen, die den Kirchraum neu erschließen und neue Gebets- und Andachtsformen anbieten“, sagt Brückner, die mit ihren Kollegen, Mitstreitern aus dem Kirchenvorstand und anderen Ehrenamtlichen Vorschläge für weitere Stationen sucht, sodass sich ein Erlebnisweg durch die Kirche ergebe.

Segen unter der Dusche

Eine der ersten Stationen ist die kürzlich beim Gottesdienst eingeweihte „Segensdusche“, in der man sich ganz vom Segen – in Form eines Vorhangs – umhüllen lassen soll. „Statt eines Segens für alle, konnte sich jeder nacheinander ins Licht der Vorhänge stellen und hat von einer Kirchenvorsteherin ein Segenswort zugesprochen bekommen“, erklärt Brückner.

Pastorin Rebecca Brückner (rechts) lässt sich vom Segen umhüllen, während ihr Kirchenführerin Antje Haeseler ein Segenswort zuspricht. Quelle: Heidi Rabenhorst

Direkt daneben erleben die Besucher eine „Tauferinnerungsstation“. Im Taufbecken liegen blaue Glassteine statt Taufwasser. Sie symbolisieren die Tropfen, die dem Täufling über den Kopf laufen. Rundherum sind mutmachende Texte auf Zetteln zwischen den Teelichtern zu lesen, die an die Bedeutung der Taufe erinnern. Viele weitere Stationen sollen noch dazu kommen.

Kirchenführerin Antje Haeseler (links) und Pastorin Rebecca Brückner am Taufbecken. Quelle: Heidi Rabenhorst

Vorgesehen ist auch ein Ort zum Schreiben von Gebeten. „Wir nutzen den schönen Raum, den uns die Michaeliskirche bietet, auf neue Weise und wollen neue Erlebnisse mit Gott, der Kirche und sich selbst möglich machen“, sagt Brückner. Die Pastorin erhofft sich die offene Erlebniskirche als Ausgangspunkt für viele kreative Projekte in der Kirche. In der Atmosphäre dieses Raums ließen sich Bibeltexte und Glaubensthemen spielerisch umsetzen. „Glauben sinnlich erleben, das ist das Ziel, das auf verschiedene Weise umgesetzt werden soll“, sagt sie.

Info: Die Michaeliskirche ist sonntags von 15 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Ehrenamtliche Gemeindemitglieder betreuen die Besucher während der offenen Stunde. Während dieser Zeit spielt Kantorin Carina Zutz an der Orgel. Der Gottesdienst zu Ferienbeginn beginnt am Sonntag, 12. Juli, um 10.30 Uhr vor der Kirche.

Von Heidi Rabenhorst