Blitzer der Region kommen wieder nach Ronnenberg

Ronnenberg

Die Region Hannover plant auch für das kommende Vierteljahr, Geschwindigkeitsmessungen auf den Straßen der Stadt Ronnenberg vorzunehmen. In den Monaten Januar bis März 2020 sind insgesamt neun feste Messtage vorgesehen. Diese will die Region im Vorfeld jedoch ankündigen. Nicht verraten werden allerdings die Messpunkte und die Tageszeit, zu der an den jeweiligen Stallen geblitzt wird.

Die erste Messung ist gleich für Freitag, 3. Januar, vorgesehen. Es folgen Dienstag und Donnerstag, 14. und 23. Januar. Danach wird am Montag, 3., Mittwoch, 12., und Freitag, 21. Februar, in Ronnenberg geblitzt. Im darauffolgenden Monat geht es am Dienstag, 3., Donnerstag, 12. und Montag, 23. März, auf den Straßen im Ronnenberger Stadtgebiet weiter.

Darüber hinaus behält sich die Polizei vor, weitere Geschwindigkeitskontrollen auch unangemeldet vorzunehmen.

Die zusätzlichen Messungen der Stadt mit einem Blitzer, den sie von der Gemeinde Wennigsen ausleihen will, lassen hingegen weiter auf sich warten. Nach jüngsten Informationen verhandeln die Stadt Ronnenberg und die Region Hannover noch darüber, wo die entsprechenden Bescheide für die Bußgelder bearbeitet werden sollen.

Von Uwe Kranz