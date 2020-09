Ronnenberg

Vor allem vor der eigenen Haustür wünschen sich die Ronnenberger eine dem Tempolimit angepasste Fahrweise von Autos, Motorrädern und anderen Kraftfahrzeugen. Damit sich die Verkehrsteilnehmer möglichst flächendeckend an die Vorgaben halten, misst die Region Hannover regelmäßig im gesamten Stadtgebiet die Geschwindigkeiten. Jetzt wurden die entsprechenden Blitztermine für die kommenden drei Monate bekannt gegeben.

Wann und wo genau, gibt die Region nicht bekannt

Demnach stehen die Messgeräte am Donnerstag, 8. Oktober, erstmals wieder an Ronnenbergs Straßen. Wann und wo genau gemessen wird, gibt die Region im Vorfeld allerdings nicht bekannt. Die Stadtverwaltung hatte darauf hingewiesen, dass Blitzgeräte nicht überall aufgestellt werden dürfen. Neben örtlichen Gegebenheiten, die aus technischen Gründen vorliegen müssen, ist eine Genehmigung der Polizei für eine Messstelle Voraussetzung. Eigene Messungen darf die Stadt nicht vornehmen, da sich die Region gegen eine entsprechende Kooperation von Ronnenberg mit der Gemeinde Wennigsen ausgesprochen hat.

An diesen genehmigten Stellen misst die Region selbst in den kommenden drei Monaten außerdem am Montag, 19., und Mittwoch, 28. Oktober, am Freitag, 6., Dienstag, 17., und Donnerstag, 26. November, sowie am Montag, 7., Mittwoch, 16., und Dienstag, 29. Dezember.

Die Polizei behält sich zudem vor, unangekündigt mit mobilen Geräten jederzeit und überall in Ronnenberg weitere Messungen vorzunehmen.

Von Uwe Kranz