Boogielicious kehrt in den ASB-Bahnhof zurück

Barsinghausen

Das deutsch-niederländische Boogie-, Blues- und Jazz-Trio Boogielicious kehrt für einen weiteren Konzertabend am Sonnabend, 19. Oktober, in den ASB-Bahnhof zurück: Schon einige Male haben Eeco Rijken Rapp (Klavier, Gesang), David Herzel (Schlagzeug) und Bertram Becher (Blues-Harmonica) im Konzertsaal neben Gleis 1 gespielt – auf vielfachen Wunsch der Fans von Boogielicious treten die drei Musiker nun erneut am Deister auf.

Das Boogielicious-Trio mit Eeco Rijken Rapp (von links; Klavier, Gesang), David Herzel (Schlagzeug) und Bertram Becher (Blues-Harmonica) tritt am 19. Oktober im ASB-Bahnhof auf. Quelle: Privat

Vor zwölf Jahren gründeten Rapp und Herzel die Formation zunächst als Duo. Aber bereits im Jahr 2008 stieß Bertram Becher hinzu und trug mit seinem Harmonica-Spiel zum homogeneren und abwechslungsreicheren Sound bei.

Sound mit Blues-Harmonica

Als eine der renommiertesten Boogie-Formationen in Europa katapultiert die Band mit ihrer Performance die Musik der Zwanziger-, Dreißiger- und Vierzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts in die Gegenwart. Sechs Alben hat das Trio mittlerweile produziert, das siebte Album steht kurz vor der Vollendung. Boogielicious hat sich einen typisch-unverwechselbaren Sound erarbeitet, insbesondere geprägt durch die im Boogie eher selten eingesetzte Blues-Harmonica.

Einzigeartiges Repertoire

Liebhaber handgemachter Musik kommen bei Eeco Rijken Rapp, David Herzel und Bertram Becher voll und ganz auf ihre Kosten. Das Trio erreicht Boogie-Woogie- und Blues-Anhänger ebenso wie traditionelle Jazzer oder gar Alt-Rock-’n’-Roller. Ihre Virtuosität an den Instrumenten, das einzigartige Repertoire sowie das harmonische Zusammenspiel der drei fügen sich zu einem besonderen Musikerlebnis.

Eintrittskarten für das Konzert am Sonnabend, 19. Oktober, ab 20.15 Uhr gibt es für 22 Euro an der Abendkasse sowie im Vorverkauf für 18 Euro im ASB-Bahnhof (Berliner Streaße 8), in allen Reservix-Verkaufsstellen sowie online auf der Internetseite www.asb-bahnhof.reservix.de/events.

Von Frank Hermann