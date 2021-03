Benthe

Die 78-jährige Bewohnerin, die bei einem Wohnungsbrand in Benthe schwer verletzt worden war, ist am Dienstag im Krankenhaus an den Folgen gestorben. Am Montagmittag war das Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Schaftrift in Benthe ausgebrochen.

Am Dienstag untersuchten die Brandermittler der Polizei die Wohnung auf mögliche Ursachen des Feuers. Die Beamten sind zur Erkenntnis gekommen, dass das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen ist. Vermutlich hatte ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose den Brand ausgelöst. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 100.000 Euro.

Feuerwehr rettet Opfer zunächst lebend aus der Wohnung

Nach weiteren Erkenntnissen der Ermittler hatte ein 19 Jahre alter Zeuge gegen 12.10 Uhr die Feuerwehr über den Brand informiert. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss breiteten sich die Flammen aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die 78 Jahre alte Mieterin, die sich beim Brand lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte, zunächst lebend aus dem Gebäude. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht. Dort erlag sie am Dienstagvormittag ihren Verletzungen.

Lesen Sie auch: Weitere Meldungen von Feuerwehr und Polizei aus Ronnenberg

Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Fünf Personen erlitten Rauchvergiftungen und wurden von den Rettungskräften ebenfalls medizinisch versorgt.

Von Uwe Kranz