Weetzen

Jahrelang haben sich alle Beteiligten gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben. Telekom, Stadt Ronnenberg und Region Hannover – niemand wollte dafür verantwortlich sein, dass die Straße Altes Bergfeld in Weetzen bei der Versorgung mit schnellem Internet außen vor geblieben ist. Der Brief des zwölfjährigen Max und ein daraufhin einsetzender medialer Wirbel stellt nun alles auf den Kopf. Gerade einmal zweieinhalb Wochen später haben am Montag die Arbeiten für den Anschluss des Wohngebietes an die Welt des schnellen Internets begonnen.

„Glaube es erst, wenn es läuft“

Gegenüber der Einfahrt zum Alten Bergfeld an der Straße Am Bettenser Berg in Weetzen steht der Schaltkasten für das Wohngebiet. Seit Montag ist er dort eine Bauabsperrung zu sehen, Kabel ragen aus dem Boden. Die Sprecherin der Telekom, Stefanie Halle, bestätigte am Dienstag, dass die notwendigen Arbeiten für die schnelle Datenverbindung begonnen haben. Die meisten Beteiligten in Weetzen halten sich mit weiteren Aussagen zurück. Niemand möchte den Erfolg der neuerlichen Absprachen mit dem Telekommunikationsunternehmen jetzt noch gefährden. Die lange Zeit, in der auch der Ortsrat für einen Anschluss gekämpft hat, wirkt noch nach. „Ich glaube das erst, wenn es wirklich läuft“, sagt Ortsbürgermeister Rüdiger Wilke dazu nur.

Dieses Bild mit dem Kreideschriftzug der Kinder im Alten Bergfeld hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Quelle: privat

Kritisch blickt Volker Zahn ( CDU) auf den Vorgang. „Ich freue mich riesig, dass das jetzt kommen soll“, sagt er. Als Mitglied des Rates verweist er allerdings auf die weiteren weißen Flecken im Stadtgebiet, die keinen Anschluss an das schnelle Internet haben. „Müssen die jetzt auch auf die Barrikaden gehen, damit sich etwas tut?“, fragt er. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms beeilt sich zu erklären, dass das Alte Bergfeld als weißer Fleck „bundesweit fast einzigartig“ sei. Für den schnellen Internetanschluss in dem Weetzer Straßenzug sind offenbar besondere technische Voraussetzungen notwendig. „Das haben alle Beteiligten jetzt akzeptiert“, sagt sie. Deshalb komme es nun zu diesem schnellen Fortschritt.

Schnelle Lösung kommt erst nach dem Brief

Im Ortsrat nutzte die Bürgermeisterin die Chance, die Entwicklung seit Jahresbeginn noch einmal darzulegen. Demnach hatten die Bewohner der Straße im Januar in der Ortsratssitzung die von der Verwaltung geforderten Unterschriften für den Wunsch nach schnellem Internet vorgelegt. Damit sei die Stadt als Grundlage am 14. Februar in Verhandlungen mit der Telekom getreten. Ergebnis: Mithilfe eines Interessenbekundungsverfahrens ( IBV) sollte der Anschluss innerhalb von sechs bis acht Wochen umgesetzt werden können. „Dann kam Corona“, sagt Harms.

„Ich war nach dem Termin im Februar eher desillusioniert“, berichtet Wilke. „Dann kam die Aktion eines Zwölfjährigen.“ Nachdem diese Zeitung über den Brief berichtet hatte, in dem der Junge über seine Situation im Homeschooling klagte, brach eine deutschlandweite Medienwelle über das Alte Bergfeld und die Telekom herein. „Das hat uns alle überrascht“, bekundeten die Anwohner am Montagabend im Ortsrat.

Nur zwei Tage später sicherte die Telekom eine schnelle Lösung zu – und das ganz ohne IBV. Nach Auffassung der Bürgermeisterin arbeiten nun aber alle an einem Ziel: „Dass noch in der ersten Jahreshälfte ein Haken hinter die Sache gesetzt werden kann.“

Von Uwe Kranz