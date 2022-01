Ronnenberg

Bürgerforen in allen Ortsteilen sind Bestandteil des 100-Tage-Programms, mit dem Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke in seine erste Amtszeit gestartet ist. „Ich möchte auch in der Pandemie in jedem Stadtteil für die Einwohnerinnen und Einwohner ansprechbar sein, deswegen sind die Bürgerforen ein Herzensanliegen von mir“, sagt er. Bei den Veranstaltungen soll den Ronnenbergern die Möglichkeit gegeben werden, Kratzke zum Start in seine neue Aufgabe wichtige Themen mit auf den Weg zu geben.

Allerdings waren die beiden ersten Auflagen in Ronnenberg und Weetzen zunächst zahlenmäßig nicht sehr erfolgreich. Fünf beziehungsweise nur ein Teilnehmer verliefen sich in den Räumen, in denen sie von Kratzke empfangen wurden. Als einen der Gründe für die geringe Beteiligung vermutet der Bürgermeister die Corona-Lage. Deshalb bietet er die kommenden Bürgerforen als Einzelgespräche an. Dazu ist eine Anmeldung unter Telefon (0511) 4600 402 erforderlich.

Die Bürgerforen beginnen stets um 17 Uhr. Vor Ort wird für diesen Termin ein kostenloser Schnelltest durchgeführt.

Dies sind die Termine der nächsten Bürgerforen

18. Januar: Dorfgemeinschaftshaus, Hannoversche Straße 30, Ihme-Roloven.

20. Januar: Dorfgemeinschaftshaus, Landwehrstraße 3, Vörie.

25. Januar: Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerstraße 2, Linderte

7. Februar: Marie-Curie-Schule, Raum E1-001, Am Sportpark 1, Empelde.

Weiterhin besteht auch die Gelegenheit, unter Telefon (0511) 4600402 einen Gesprächstermin mit dem Bürgermeister zu vereinbaren.

Von Uwe Kranz