Ronnenberg/Empelde

Die städtischen Seniorenweihnachtsfeiern konnten wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Darum hat sich Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke auf den Weg gemacht und alle drei im Stadtgebiet Ronnenberg befindlichen Seniorenpflegeeinrichtungen besucht.

Im Johanniterhaus, Haus am Hirtenbach und Integra traf er dabei rund 200 Senioren und führte mit ihnen zahlreiche Gespräche zu kommunalpolitischen, gesellschaftlichen, aber auch persönlichen Themen. Kratzke war mit seiner Ehefrau Laura gekommen und gab bereitwillig Auskunft über die gemeinsame Zukunftsplanung. „Ich bin angenehm überrascht, wie familiär es in den Einrichtungen zugeht“, sagte Kratzke. Das Personal gebe sich viel Mühe, es den Bewohnern so angenehm wie möglich zu machen und die Senioren fühlten sich augenscheinlich wohl. „Man sieht, dass hier gute Arbeit geleistet wird“, meinte Kratzke.

Dass die Eheleute sich vorher testen lassen mussten, stellte kein Problem dar. „Wir sind froh, dass wir die Besuche machen können, um die Menschen, die in den Einrichtungen wohnen und leben, kennenzulernen“, sagte der Bürgermeister. Das sei ihm wichtig. Wie im vergangenen Jahr auch spendete die Stadt Ronnenberg den Kaffee und den Kuchen. Kratzke hofft, dass im nächsten Jahr die städtischen Weihnachtsfeiern wieder stattfinden können.

Von Dirk Wirausky