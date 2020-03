Bürgermeisterin Harms setzt auf die Vernunft der Ronnenberger

Ronnenberg

Eine Krisensitzung reiht sich derzeit für Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms an die nächste. Am Donnerstag kam die unangenehme Nachricht von der Region Hannover: Innerhalb eines Tages war die Zahl der am Coronavirus infizierten Personen in der Stadt von drei auf acht hochgeschnellt. Innerhalb der kommenden zehn Tage erwarte man einen signifikanten Anstieg der Fallzahlen, sagte die Bürgermeisterin. „Wir wollen hoffen, dass es trotzdem überschaubar bleibt.“

Stadt erhält keine Informationen mehr über Infizierte

Zu den Infizierten konnte Harms keine Angaben machen. „Wir erfahren das nicht mehr“, sagte sie. Das habe vor allem datenschutzrechtliche Gründe. Dem Vernehmen nach ist die Mehrzahl der neu diagnostizierten Personen aber der Gruppe der Rückkehrer aus dem Skiurlaub und deren direkten Kontakten zuzuordnen.

Die Bürgermeisterin appellierte an die Ronnenberger Bürger, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu beachten. Die Verwaltung steht per Telefonkonferenzen im engen Austausch mit den Bürgermeistern der benachbarten Kommunen und der Region Hannover. Das Vorgehen ist allerdings teilweise durchaus unterschiedlich. So gebe es Bürgermeister, die Spielplätze nach der Sperrung mithilfe von Bauzäunen unzugänglich oder sogar die Spielgeräte vorübergehend unbrauchbar machten, um die Maßnahme durchzusetzen. „Ich hoffe auf die Vernunft der Ronnenberger“, sagte Harms. Die nur mithilfe von Flatterband und Hinweisschildern abgesperrten Spielplätze der Stadt würden dennoch täglich kontrolliert. Bei Auffälligkeiten seien weiterführende Maßnahmen unumgänglich. Zur Not müsse man „individuelle Lösungen“ für den jeweiligen Standort finden.

Notbetreuung in den Kitas soll optimiert werden

Verändern werde sich die Regelung zu den Notbetreuungen in Kitas in der kommenden Woche, ließ Harms durchblicken. Die Erfahrungen der ersten Woche würden zu einer Optimierung genutzt, sagte sie. Bislang hatten nur einige wenige Eltern die Angebote zur Notbetreuung ihrer Kinder genutzt. Sollte der Bedarf wieder ansteigen, könne man wieder auf den bislang angebotenen Standard zurückkehren, kündigte die Bürgermeisterin an.

Nach Abschluss dieser Planungen konzentrierte sich die Bürgermeisterin gemeinsam mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Torsten Jung auf die Wirtschaftsförderung im Zeichen der Corona-Pandemie. Seitdem erste Betriebe schließen mussten, sei in dieser Hinsicht einiges ins Rollen gekommen, sagte sie. Aktuelle Links zu Informationen zu diesem Thema seien auf der Internetseite der Verwaltung ronnenberg.de zu finden.

Mit Besuchen bei örtlichen Betrieben versuchen Harms und Jung einen „kurzen Draht“ herzustellen. Sie habe aber die Befürchtung, dass die kleinen Firmen hinten runterfallen könnten. „Für diese kleinen Betriebe müssen wir vor Ort kämpfen“, sagte die Bürgermeisterin.

„Natürlich steht Ratsuchenden aus Ronnenberg auch der städtische Wirtschaftsförderer Torsten Jung unter der E-Mail-Adresse wifoe@ ronnenberg.de und der Telefonnummer (0511) 4600406 nach Kräften zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Von Uwe Kranz