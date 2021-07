Ronnenberg

Wann und wo sollen die nächsten Neubaugebiete in Ronnenberg entstehen? Was lässt sich bei der Kinderbetreuung verbessern? Was fehlt in Ronnenbergs Einkaufslandschaft? Über diese und andere Fragen diskutieren die Bürgermeisterkandidatin und die zwei Bürgermeisterkandidaten heute Abend um 19 Uhr beim Wahlforum von HAZ und Neuer Presse im Pressehaus in Hannover.

Stephanie Harms (CDU), Marlo Kratzke (SPD) und Sascha Goetz (FDP) möchten künftig die Stadtverwaltung leiten und treffen an diesem Abend erstmals vor einem größeren Publikum aufeinander.

Hier sehen Sie den Livestream ab 19 Uhr

Zweite Amtszeit oder Neustart?

Stephanie Harms ist die erste Frau im Bürgermeisteramt in Ronnenberg. Sie wurde am 6. Oktober 2013 zum Ronnenberger Stadtoberhaupt ernannt und trat am 8. Januar 2014 ihren Dienst im Rathaus an. Harms löste Wolfgang Walther (SPD) ab, der sich vor Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand verabschiedete. Die 49-Jährige ist die zweite Vertreterin ihrer Partei als Leiterin der Verwaltung und nach Walther auch die zweite Person, die diesen Posten hauptamtlich ausfüllt. „Eine lebenswerte, moderne und bürgernahe Stadt Ronnenberg – dafür möchte ich mich als Bürgermeisterin weitere fünf Jahre mit voller Kraft einsetzen“, sagt die Amtsinhaberin.

Mit Marlo Kratzke könnte die SPD das Rathaus zurückerobern, das vor Harms’ Amtszeit, seit 1969 lediglich einmal für fünf Jahre von einem Christdemokraten geleitet worden war. Der 29-Jährige war vor der Rückkehr in seine Heimatstadt kommunalpolitisch in Hannover aktiv – unter anderem als beratendes Mitglied im Umweltausschuss des Stadtrates. „Meine Politik soll die Bürgerinnen und Bürger miteinander verbinden und Brücken bauen“, sagt Kratzke. Er nennt diesen neuen Politikstil: das neue Miteinander.

Sascha Goetz wäre der erste FDP-Bürgermeister der Stadt. Der 34-jährige wohnt seit 2015 in Ronnenberg. Er ist seit 2017 Mitglied seiner Partei und als Beisitzer im Vorstand der FDP Ronnenberg und kooptiertes Mitglied der Ratsgruppe 2. Er kandidiert für das Amt, „weil mir die Zukunft von Ronnenberg am Herzen liegt“. Dabei gehe es ihm kurzfristig darum, die finanzielle Situation der Stadt zu stabilisieren, damit die Stadt in ihrer Haushaltskrise das Heft des Handelns in der Hand behält. Goetz hat seine Kandidatur erst Ende der vergangenen Woche eingereicht.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von rund 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bis hin zu gut 12 201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Grüne stellen keinen Kandidaten

Die Grünen in Ronnenberg stellen nach aktuellem Stand keinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Obwohl sich der Stadtverband gute Chancen ausgerechnet hätte, konnte kein geeigneter Bewerber ins Rennen geschickt werden. Auch Kandidaten anderer Parteien haben sich bislang nicht gemeldet.

Die Bürgermeisterkandidaten werden sich beim Forum nicht nur den Fragen von Moderator Jan Sedelies stellen, sondern vor allem auch denen, die HAZ- und NP-Leser im Vorfeld eingereicht haben.

HAZ-Redakteur Jan Sedelies wird die Diskussionsrunde als Moderator leiten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das sind die weiteren Termine für die HAZ/NP-Foren zur Kommunalwahl

Am 19. Juli geht es um Pattensen . Dabei sind Ramona Schumann (SPD-Kandidatin) und Roman Dobberstein (CDU).

. Dabei sind Ramona Schumann (SPD-Kandidatin) und Roman Dobberstein (CDU). Am 20. Juli geht es um Garbsen . Dabei sind Ahmet Cagli (Einzelbewerber), Uwe Mohrhoff (Grünen-Kandidat), Monika Probst (FDP), Claudio Provenzano (SPD) und Björn Tegtmeier (CDU).

. Dabei sind Ahmet Cagli (Einzelbewerber), Uwe Mohrhoff (Grünen-Kandidat), Monika Probst (FDP), Claudio Provenzano (SPD) und Björn Tegtmeier (CDU). Am 21. Juli geht es um Langenhagen . Dabei sind Mirko Heuer (CDU-Kandidat), Afra Gamoori (SPD), Andreas Eilers (WAL) und Marion Hasenkamp („Die Partei“).

. Dabei sind Mirko Heuer (CDU-Kandidat), Afra Gamoori (SPD), Andreas Eilers (WAL) und Marion Hasenkamp („Die Partei“). Am 27. Juli geht es um Seelze . Dabei sind Alexander Masthoff (SPD-Kandidat) und Gerold Papsch (CDU).

. Dabei sind Alexander Masthoff (SPD-Kandidat) und Gerold Papsch (CDU). Am 28. Juli geht es um die Wedemark . Dabei sind Helge Zychlinski (SPD-Kandidat), Marco Zacharias (CDU) und Michael Papke (Grüne).

. Dabei sind Helge Zychlinski (SPD-Kandidat), Marco Zacharias (CDU) und Michael Papke (Grüne). Am 3. August geht es um Laatzen . Dabei sind Kai Eggert (parteilos, wird von der SPD unterstützt), Christoph Dreyer (CDU-Kandidat), Regina Asendorf (Grüne) und Jessica Kaußen (Linke).

. Dabei sind Kai Eggert (parteilos, wird von der SPD unterstützt), Christoph Dreyer (CDU-Kandidat), Regina Asendorf (Grüne) und Jessica Kaußen (Linke). Am 4. August geht es um Uetze . Dabei sind Dirk Rentz (CDU-Kandidat), Florian Gahre (SPD) und Oliver Wempe (Freie Wähler).

. Dabei sind Dirk Rentz (CDU-Kandidat), Florian Gahre (SPD) und Oliver Wempe (Freie Wähler). Am 10. August geht es um Wunstorf . Dabei sind Frank Kettner-Nikolaus (Grünen-Kandidat), Martin Pavel (CDU) und Carsten Piellusch (SPD).

. Dabei sind Frank Kettner-Nikolaus (Grünen-Kandidat), Martin Pavel (CDU) und Carsten Piellusch (SPD). Am 17. August geht es um Burgwedel. Dabei sind Axel Düker (SPD-Kandidat), Ortrud Wendt (CDU) und Ulrich Friedrich (FDP).

Von Uwe Kranz