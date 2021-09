Ronnenberg

Für die Amtsinhaberin Stephanie Harms (CDU) ist es eine Nervenprobe gewesen. Fast zwei Stunden lang zählten die Wahlvorstände in den letzten drei Briefwahlbezirken. Erst mit dem entsprechenden Ergebnis aus dem SPD-dominierten Stadtteil Weetzen war klar, dass ihr Herausforderer Marlo Kratzke, der für die Sozialdemokraten an den Start gegangen war, in der Wahl zum Bürgermeister der Stadt nicht mehr die absolute Mehrheit erreichen würde. „Es wird eine Stichwahl geben“, stellte sie am Wahlabend kurz vor 23 Uhr erleichtert fest.

Zuvor war die Verwaltungschefin zeitweise unruhig durch die Aula der Marie-Curie-Schule gewandelt – mit ungläubigen Blicken auf die Leinwand, auf der die aktuellen Ergebnisse der Wahl präsentiert wurden. Schon nach wenigen ausgezählten Bezirken zeichnete sich dort der Trend ab: Herausforderer Marlo Kratzke hatte zeitweise einen deutlichen Vorsprung, pendelte sich am Ende bei 47,34 Prozent der abgegebenen Stimmen ein. Auf Harms entfielen nur 43,45 Prozent der Stimmen. Der klare Vorsprung überraschte die Vertreter beider Lager. Erwartet worden war eher, dass sich Harms mithilfe des Amtsbonus klar vor Kratzke platzieren würde.

Zwei andere Kandidaten schwächeln

Aber auch die beiden anderen Kandidaten schwächelten und ließen somit viel Wählerpotenzial für die beiden Hauptkontrahenten übrig. AfD-Kandidat Marko Nickel sprach noch um 19 Uhr von einem Ziel für sich wie für seine Partei im Stadtrat von um die 15 Prozent. Es wurden für die Partei 6,64 Prozent und sogar nur 5,15 für den Bürgermeisterkandidaten. Auch Sascha Goetz (FDP) blieb mit seinen 4,06 Prozent deutlich hinter dem Ziel von rund 7 Prozent zurück.

Während sich die anderen Bewerber bereits früh beim offiziellen Termin in der Aula zeigten, hielt sich Kratzke lange im Hintergrund. Erst als sich sein deutlicher Sieg im ersten Wahlgang verfestigte, betrat er, begleitet von viel Applaus, den Saal. „Das ist ein phänomenales Ergebnis“, sagte er in guter Stimmung, seine Frau Laura immer an seiner Seite. Er vermutete allerdings, dass es sich bei dem Ergebnis nicht um eine Entscheidung gegen die Amtsinhaberin Stephanie Harms (CDU) handele, sondern vielmehr um eine Entscheidung für den SPD-Kandidaten.

Der Sieger kommt mit seinem Glückssakko

Von vielen Seiten erhielt der Herausforderer Gratulationen. „Herr Kratzke hat mit seiner Präsenz einen überragenden Wahlkampf gemacht“, lobte beispielsweise der Grünen-Ratsherr Uwe Buntrock den Sozialdemokraten. Derweil verrät der Sieger des Abends das Geheimnis seines Glückssakkos, dass er auch für diesen Termin wieder aus dem Schrank geholt hatte: Es sei dasselbe wie bei seiner Vorstellung als Kandidat, bei seiner Nominierung – und bei seiner Hochzeit. In der Stichwahl entschieden die Ronnenbergerinnen und Ronnenberger jetzt, ob der Wechsel wirklich stattfinden darf, so Kratzke.

Für Amtsinhaberin Harms setzt sich damit die Nervenprobe noch zwei Wochen fort. „Ich muss deutlich herausstellen, dass es sich um eine Personenwahl handelt und dass es um Ronnenberger Themen geht“, hat sie sich selbst auf den Arbeitszettel bis zur Stichwahl am 26. September geschrieben – auch um sich möglicherweise vom anhaltenden Negativtrend der Union im Bund abzugrenzen. Schließlich stimmen die Ronnenberger zeitgleich auch über die Zusammensetzung des Bundestages ab.

Von Uwe Kranz