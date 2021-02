Ronnenberg

Mit dem alleinigen Blick auf die Sieben-Tages-Inzidenz hat sich die Corona-Lage in Ronnenberg über das Wochenende entspannt. Lag der Wert am Freitag noch bei 124,8 beträgt er am Montag nur noch 88,6. Die Inzidenz in der Region Hannover wird mit 111,1 angegeben.

Allerdings sind vom Gesundheitsamt über das Wochenende acht Neuinfektionen gemeldet worden. Aktuell sind 59 Personen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 631 Ronnenberger positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 30.562 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 27.285 Personen als genesen aufgeführt. 739 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 2.538 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky