In der Pflegeeinrichtung Johanniterhaus an der Berliner Straße in Empelde ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. 29 Bewohner und mehrere Mitarbeiter sind positiv auf die Omikron-Variante des Virus getestet worden. Die Einrichtung ist derzeit geschlossen. Die gute Nachricht: Alle Infizierten sind laut Stephan Theiler, der das Johanniterhaus leitet, bislang symptomfrei. „Niemand hat sich über Beschwerden beklagt“, stellt er erleichtert fest. Der Tagesablauf bis zur Entdeckung der Infektionen sei ganz normal gewesen.

Fast zwei Jahre lang keine Infektionen im Haus

Bereits am 3. Januar seien die ersten Fälle bei Routineschnelltests festgestellt worden, wie Theiler am Montag auf Nachfrage bestätigte. „Keiner weiß, wie es passiert ist, zumal wir seit Anfang Dezember alle nur noch mit FFP2-Masken herumlaufen“, sagt der Einrichtungsleiter. Fast zwei Jahre lang sei das Johanniterhaus (früher Johanneshaus) zuvor von jeglichen Infektionen verschont geblieben. Lediglich Mitarbeiter in Abwesenheit hätten sich infiziert, sodass ein Eintrag des Virus bislang verhindert werden konnte.

Quelle der Corona-Infektionen lässt sich nicht ermitteln

Der aktuelle Fall lasse sich trotz der guten Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt nicht mehr auf eine konkrete Quelle zurückverfolgen, erklärte Theiler. Während der zurückliegenden Tage habe er sich beim Gesundheitsamt „gut ausgehoben“ gefühlt. Gleich nach den ersten positiven Schnelltests in einem Wohnbereich habe der Hausarzt bei allen Bewohnerinnen und Bewohner und dem Mitarbeiterteam dieser Sektion einen Abstrich gemacht. Zwei Tage später stand das Ergebnis fest: 19 der Tests waren positiv – allesamt mit der Omikron-Variante des Coronavirus.

Einrichtungsleiter Stephan Theiler rät allen zu regelmäßigen Corona-Tests. Quelle: Stephan Hartung

29 von 90 Bewohnern infiziert

Das Gesundheitsamt führte am 10. Januar im ganzen Haus PCR-Tests durch, wie der Einrichtungsleiter berichtete. Zu diesem Zeitpunkt hätten die ersten Bewohner mit zuvor positivem Befund bereits wieder ein negatives Testergebnis gehabt. Von den 90 Bewohnern des Johanniterhauses hatten seit dem Ausbruch 29 ein positives Ergebnis. Nach einem neuerlichen PCR-Test am Montag geht Theiler von einem deutlichen Rückgang der Covid-19-Fälle aus. „Ich bin überzeugt, dass es weniger als 20 sein werden“, erklärte er.

Angehörige telefonisch informiert

Auch mehrere positiv getestete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – eine genau Zahl nannte Theiler nicht, kämen nach und nach zurück. Zwischenzeitlich habe es Unterstützung aus Einrichtungen in Ricklingen, Gronau und Lügde gegeben. Hier sei dem Haus die Einbettung in eine große Organisation zugute gekommen, meinte Theiler. Verständnis äußerte er für Angehörige, die schriftliche Informationen in gewohnter Ausführlichkeit vermissten. Telefonisch habe man die Angehörigen informiert. Allerdings verfüge das Johanniterhaus weder über einen E-Mail-Verteiler der Angehörigen, noch sei eine Benachrichtigung per Brief sinnvoll gewesen, da sich die Lage mehrfach kurzfristig geändert habe. Die schriftlichen Informationen wären dann nicht mehr aktuell gewesen. „Wir sind aber immer telefonisch erreichbar“, verspricht Theiler.

Johanniterhaus ist für Besucher geschlossen

Der Einrichtungsleiter ist zuversichtlich, dass die Johanniter den Ausbruch bald eindämmen können. Zunächst ist das Haus noch für Besucher geschlossen, die Einwohner befinden sich in Quarantäne. Theilers Fazit und Rat nach den zurückliegenden, anstrengenden Tagen: „Ich kann nur jedem raten, sich regelmäßig zu testen.“

