Ronnenberg

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus bleibt auch am Mittwoch, 28. Oktober, in Ronnenberg unverändert hoch. Beim Sieben-Tage-Inzidenzwert ragt die Stadt aus den anderen Kommunen in der Region Hannover mit einem Wert von 156,9 (Dienstag: 152,8) noch immer weit heraus. Laatzen (92,4) kommt jetzt auf den zweithöchsten Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Wennigsen hat laut der Regionsstatistik dagegen seinen Wert von 104,5 innerhalb von nur 24 Stunden auf 55,7 fast halbiert.

Im Schnitt aller 21 Kommunen ist die signifikante Marke leicht auf 69,6 (Dienstag: 66,5) gestiegen. Von Dienstag auf Mittwoch stieg die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in den sieben Ronnenberger Ortsteilen auf insgesamt 53 weiter an. Insgesamt 153 Ronnenberger haben sich seit dem Auftreten der Pandemie inzwischen mit dem Virus infiziert, im Vergleich zu Montag sind das vier Menschen mehr. In der Region sind aktuell 1254 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 6212.

Von Uwe Kranz