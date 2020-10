Corona: Die Zahlen für Ronnenberg am 27. Oktober

Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg weist beim Sieben-Tage-Inzidenzwert weiterhin Rekordwerte in der Region Hannover auf. Er lag am Dienstagmittag bei 152,8 (Montag: 108,6). Der Vorsprung in der Statistik vor den anderen 20 Kommunen bleibt dabei bemerkenswert. Lediglich Wennigsen hat mit 104,5 (19 aktuell Infizierte) ebenfalls die 100er-Marke überschritten.

Im Schnitt aller 21 Kommunen ist die signifikante Marke auf 66,5 (Montag: 55,2) gestiegen. Von Montag auf Dienstag stieg die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in den sieben Ronnenberger Ortsteilen auf insgesamt 49 weiter an. Insgesamt 149 Ronnenberger haben sich seit dem Auftreten der Pandemie inzwischen mit dem Virus infiziert, im Vergleich zu Montag sind das zwölf Menschen mehr. In der Region sind aktuell 1198 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 6104.

Von Ronnenberg