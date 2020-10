Ronnenberg

Über das Wochenende ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Ronnenberg weiter gestiegen. Er lag am Montagmittag bei 108,6 (Freitag: 100,6). Alle anderen Kommunen in der Region Hannover befinden sich mit ihren Werten dagegen deutlich unter der 100er-Marke.

In Wennigsen ist die Anzahl der aktuell Infizierten von 18 auf 17 zurückgefallen, der Inzidenzwert liegt in der Gemeinde damit nur noch bei 90,6 – aber immer noch der zweithöchste in der Region. Im Schnitt aller 21 Kommunen ist die signifikante Marke auf 55,2 gestiegen (Freitag: 49,5). Von Freitag bis Montag stieg die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in den sieben Ronnenberger Ortsteilen auf insgesamt 37 weiter an. Insgesamt 137 Ronnenberger haben sich seit dem Auftreten der Pandemie inzwischen mit dem Virus infiziert, im Vergleich zu Freitag sind das neun Menschen mehr. In der Region sind aktuell 1080 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 5943.

Von Uwe Kranz