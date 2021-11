Ronnenberg

Rekordteilnahme beim Adventsimpfen der Johanniter-Unfall-Hilfe in Ronnenberg: Mehr als 600 Menschen haben sich am Sonntag beim Ortsverband Deister gegen das Coronavirus impfen lassen. Von den Mitarbeitern der mobilen Impfstation wurden in den Räumen am Hagacker im Minutentakt neue Impfdosen verabreicht – darunter nicht nur zahlreichen Auffrischimpfungen, sondern auch viele Erstimpfungen. Es bildeten sich bis zu 100 Meter lange Schlangen.

Wie Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke am Abend mitteilte, war die Anzahl der 600 verabreichten Impfdosen ein Spitzenwert für die Aktion der Johanniter in der Region Hannover. „Zwischendurch musste neuer Impfstoff geordert und geliefert werden“, sagte Kratzke. Der Bürgermeister hatte seine Impfauffrischung schon vor einigen Tagen erhalten und war nun mit seiner Ehefrau Laura zur Booster-Impfung gekommen. Die Johanniter impften am Sonntag auch in ihren Dienststellen in Hannover, Wunstorf, Langenhagen und Uetze. Anmeldungen waren nicht notwendig.

Lesen Sie auch Mobiles Impfteam kommt immer dienstags nach Empelde

„Ich möchte meine Freiheiten behalten“

Die 33-jährige Jennifer Liebegott war aus Barsinghausen gekommen, um sich zum ersten Mal gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Für sie sei die Impfung wegen ihrer beruflichen Tätigkeit als stellvertretende Pflegedienstleitung wichtig. Sie habe bislang aber noch keinen geeigneten Termin für die Erstimpfung erhalten. Anders äußerte sich ein 29-jähriger Mann aus Hannover zu seinem Entschluss für die Erstimpfung. „Der Druck wird langsam zu groß“, sagte er. Anfangs habe er nicht an die Existenz des Coronavirus geglaubt – inzwischen aber schon. „Ich möchte meine Freiheiten behalten“, sagte er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verabreicht wurde von den Johannitern ausschließlich der mRNA-Impfstoff von Biontech. Aus diesem Grund war Daniel Joswig aus Bredenbeck für die Auffrischung nach Ronnenberg gekommen. „Ich hatte bislang schon zweimal Biontech und wollte auch die Booster-Impfung mit diesem Wirkstoff“, sagte er.

Morgens ist Schlange mehr als 100 Meter lang

Berichten der Johanniter zufolge war der Andrang am Morgen besonders groß. Demnach reichte die Schlange der Wartenden beim Auftakt gegen 9 Uhr entlang der gesamten Straße Hagacker über die Velsterstraße fast bis zur Kreuzung an der Gehrdener Straße. Das bestätigte auch Ronnenbergs Bürgermeister. „Am Anfang standen mehr als 350 Personen an. Später betrug die Wartezeit, bis man wirklich geimpft war, etwa 45 Minuten“, sagte Kratzke.

Mitarbeiter der Johanniter helfen Wartenden beim Ausfüllen der Impfbögen. Quelle: Ingo Rodriguez

Lob gab es für die Abwicklung der Aktion. „Die Johanniter haben den Ablauf exzellent organisiert und auch noch heißen Kinderpunsch an die Wartenden verteilt“, sagte Kratzke. Auch am Nachmittag stand kurz vor dem Ende der Aktion immer ein Mitarbeiter bereit, um Wartenden die Einwilligungserklärungen sowie Anamnese- und Aufklärungsbögen zu geben oder beim Ausfüllen zu helfen. Der 57-jährige Roland Danisch aus Hannover-Wettbergen hatte sich vor seiner Booster-Impfung alle Unterlagen bereits aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt. „Morgens war die Schlange so lang, dass ich lieber am Nachmittag noch mal wiedergekommen bin“, sagte er.

Johanniter-Sprecher Marcel Schwarzenberger verwies auf die schnelle Vorbereitung. Erst am vergangenen Donnerstag habe wegen der Pandemie-Entwicklung in Absprache mit der Region Hannover die Planung für die Impfaktion begonnen. Die Behörde habe anschließend die Impfdosen beschafft und die Genehmigung erteilt, sagte Schwarzenberger. Empfohlen wurden Booster-Impfungen für Menschen, deren zweite Impfung mindestens vier Monate, besser aber fünf Monate, zurückliegt.

Impfaktion wird von 20 Johannitern begleitet

In Ronnenberg waren bei der Impfaktion laut Johanniter-Sprecher etwa 20 Mitarbeiter im Einsatz. An verschiedenen Stationen wurden von Helfern und Ärzten die Vollständigkeit aller Unterlagen sowie die medizinische Grundlage jedes Impfteilnehmers überprüft. Anschließend wurde von Fachpersonal an vier Plätzen gleichzeitig geimpft. Zum Abschluss aktualisierten die Johanniter die jeweiligen Impfausweise. In der nächsten Woche soll nun entschieden werden, ob die mobilen Impfstationen in den Johanniter-Dienststellen auch an allen weiteren Adventssonntagen eingerichtet werden.

Von Ingo Rodriguez