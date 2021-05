Corona: Inzidenz in Ronnenberg geht weiter zurück

Ronnenberg

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist während des Wochenendes in Ronnenberg weiter gesunken. Sie liegt nun bei 104,7 – nach 124,8 am Freitag. Im regionsweiten Vergleich ist Ronnenberg damit nicht mehr unter den ersten drei Kommunen vertreten. Demnach wurden dem Gesundheitsamt der Region Hannover zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt sind derzeit 57 Personen in Ronnenberg an Covid-19 erkrankt. Die Gesamtanzahl der Infizierten im Ronnenberger Stadtgebiet seit Ausbruch der Pandemie beziffert sich auf 1047. 

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tages-Inzidenz in der Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut am Montag mit 65,0 angegeben.

Von Uwe Kranz