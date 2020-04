Ronnenberg

Bürgermeisterin Stephanie Harms musste nicht bis zur letzten Antwort der Fraktionen warten. Nach zwei Zustimmungen zu ihrem Vorschlag, die bevorstehende Ratssitzung am 13. Mai in abgespeckter Form abzuhalten, erhielt sie eine Absage für das von ihr vorgeschlagene Verfahren. „Es geht aber nur, wenn alle zustimmen“, sagt Harms – und weil das eben nicht der Fall war, plant sie jetzt eine Sitzung mit voller Ratsstärke in der Empelder Großsporthalle. Zuvor hatte sie das sogenannte Pearingverfahren angeregt, das vorsieht, dass alle Fraktionen im Verhältnis gleich reduziert zur Sitzung erscheinen. Die Mehrheiten wären damit erhalten geblieben.

„Herr Depner ist nicht aufteilbar“

Die Ablehnung des Vorschlags kam von der Gruppe 1 ( SPD und Linke). „Wir sind alle gewählt und wollen auch alle an der Sitzung teilnehmen“, fasst Dieter Schur die Haltung der Gruppe zusammen, der er vorsteht. Er sieht eine drohende Schieflage bei der Bildung gleicher Verhältnisse, wenn – wie von Bürgermeisterin Harms geplant – nur 18 Ratsleute zur Sitzung erscheinen sollen, spätestens beim Einzelmitglied Martin Depner. „Herr Depner ist nicht aufteilbar“, stellt Schur fest. Außerdem erwartet er bei sechs Teilnehmern seiner Gruppe die anderen sechs im Zuschauerraum. Damit sei auch nichts gewonnen.

Gegenwind für die SPD von den Grünen

Gegenwind bekommt er von Grünen-Ratsherr Andreas Beichler. Seine Fraktion hatte das Pearingverfahren unterstützt. „Ich finde die Initiative der Verwaltung klasse“, sagt Beichler. Es gehe auch darum, in Krisenzeiten als Vorbild zu fungieren, erklärt er, zumal einige der Ratsleute der Risikogruppe angehörten. An der Sitzung in voller Stärke werde er nicht teilnehmen. „Ich möchte fast sagen, aus Protest“, ergänzt er.

Die Bürgermeisterin ist wegen der Abstandsregelungen zu Corona-Zeiten nun auf der Suche nach einem geeigneten Tagungsort mit der Großsporthalle fündig geworden. Zwar sei auch in dieser Woche eine neue Verordnung der Landesregierung zu erwarten. „Die Abstandsregelungen werden aber voraussichtlich bleiben“, sagt Harms. Damit könnten die Politiker nicht mehr in der Aula der Maire Curie Schule oder im Saal des Gemeinschaftshauses in Ronnenberg untergebracht werden. Zur vollen Anzahl an Ratsmitgliedern und Mitarbeitern der Verwaltung, die entsprechend im Raum verteilt werden müssen, erwartet die Bürgermeisterin eine größere Anzahl an interessierten Bürgern, zumal auf der Tagesordnung Punkte zur Kinderbetreuung und Tagespflege stehen.

Boden muss nicht besonders geschont werden

In der Großsporthalle dürften spätestens auf der Tribüne alle Besucher mit angemessenem Abstand Platz finden, meint Harms. Sie will in jedem Fall vermeiden, dass Bürger nur mit Anmeldungen teilnehmen dürfen oder sogar an der Tür abgewiesen werden müssen. Der Vorbereitung entgegen kommt die Planung der Verwaltung, den Boden der Großsporthalle in diesem Jahr auszutauschen. Somit braucht der alte Boden für die Ratssitzung nicht so akribisch abgedeckt werden, wie dies sonst erforderlich wäre.

Zum Votum der Fraktionen zur Form der Ratssitzung, äußert sich die Bürgermeisterin zurückhaltend: „Ich muss das akzeptieren. Ich hinterfrage das nicht“, sagt sie.

Von Uwe Kranz