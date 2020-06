Ronnenberg

Ausgerechnet die Barhocker an der urgemütliche Theke – unmittelbar am Zapfhahn – sind zwar wegen drohender Corona-Infektionen vorerst eine Sperrzone. Die Wiedereröffnung der Ronnenberger Traditionskneipe Zum Alten Gericht hat am Montag aber trotzdem unter zahlreichen Stammgästen für ausgelassene Stimmung gesorgt. Zehn Wochen nach dem Beginn der behördlich angeordneten Zwangspause darf Gastwirt Harry Piel nun auch im Schankraum wieder Gäste empfangen. „Ich war ja ewig nicht mehr hier drin“, sagte Daniel Nietsch, der am Nachmittag zu den ersten Gästen in der kleinen Raucherkneipe zählte.

Besucheransturm bleibt am ersten Tag noch aus

Dass Piel im Lokal etwas umgebaut hat, um zwischen den Tischen die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu ermöglichen, nahmen die ersten Besucher gelassen. „Das stört mich nicht – ist nun einmal Vorschrift“, sagte Jürgen Bergsdorf aus Ronnenberg. Gleichwohl: Ein Ansturm war in der Kneipe am ersten Tag nicht zu beobachten. Vielmehr hatten es sich die meisten Besucher bei sommerlichen Temperaturen auf den Plätzen vor dem Lokal gemütlich gemacht. Dort darf Piel nach den ersten Lockerungen für die Gastronomie bereits seit drei Wochen wieder bedienen.

Zur Feier des Neustarts im Lokal hatte es sich Piel trotzdem nicht nehmen lassen, auf seinen Ruhetag zu verzichten. „Ich kann ja nicht wochenlang über fehlende Umsätze jammern und dann am ersten Tag gleich zulassen“, sagte der Gastwirt. Für den verhaltenen Auftakt am Montag hatte er Verständnis. Viele seiner Stammbesucher seien bereits am Wochenende in seinem Biergarten zu Gast gewesen.

Gäste können nun auch bei schlechtem Wetter kommen

Für Piel war es eine Rückkehr in zwei Etappen. Nach dem Corona-Lockdown im März hatte er vor drei Wochen zunächst vor dem Lokal wieder mit der Außenbewirtschaftung beginnen dürfen. Unter Sicherheitsauflagen kann er nun auch in der Kneipe wieder frisch gezapftes Bier ausschenken. „Der Tresen ist aber tabu, weil dort nicht die Sicherheitsabstände – auch zum Personal am Zapfhahn – nicht eingehalten werden können“, begründete der Gastwirt die mit markierte Sperrzone.

Wegen der Auflagen und der deshalb notwendigen Neuordnung der Tische und Stühle stehen dem Gastwirt nun in seiner Kneipe zwar jetzt nur 20 von insgesamt 40 Sitzplätzen zur Verfügung. Bei schlechten Wetter könne er nun aber seinen Stammgästen wieder eine Alternative zu den Plätzen auf der Terrasse anbieten. „Am Sonntag soll es gewittern, dann können wir im Lokal Fußball gucken“, sagte Stammgast Tim Roggatz.

Gastwirt Harry Piel darf nun auch im Schankraum wieder frisch gezapftes Bier servieren. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt Piel weiterhin, auf den Abstand der Gäste zu achten. „Und auf die Begrenzung von Mitgliedern aus zwei Haushalten an einem Tisch“, sagte er. „Zwischen Personen in den Gängen müssen eineinhalb Meter Abstand sein, die Tische stehen zwei Meter auseinander“, sagte Piel. Die weiteren Auflagen sind bekannt: Auf dem Weg zur Toilette ist das Tragen einer Schutzmaske empfohlen, die Dokumentation der Besucher bleibt auch weiterhin Pflicht. Mit Unmut rechnet Piel nicht. In den vergangenen drei Wochen hätten sich schon im Biergarten alle Besucher an die Regeln gehalten und viel Verständnis gezeigt, berichtete er.

Dass seine Stammgäste das Ende der Zwangspause sehnlich herbeigesehnt hatten, kann Piel bestätigen. „Im Biergarten war von Anfang an viel Betrieb“, sagte er. Für ihn endet auch eine lange Durststrecke – ohne jegliche Umsätze. Inzwischen habe er aber immerhin das beantragte Fördergeld erhalten. Davon sei wegen drei ausstehender Pachtzahlungen für den Laden zwar bereits nichts mehr übrig. „Immerhin geht es jetzt aber wieder richtig los“, zeigte sich Piel zuversichtlich.

Von Ingo Rodriguez