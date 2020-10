Ronnenberg

Die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Ronnenberg haben unmittelbare Auswirkungen auf den Terminkalender in der Stadt. Am Freitag hatte der Sieben-Tage-Inzidenzwert die 100er-Marke überschritten. Der Wert am Montag lag dann bei 108,6 – und damit deutlich höher als in allen anderen Kommunen der Region Hannover. Der Krisenstab im Rathaus, der nach dem ersten Ausbrüchen des Virus im März gebildet worden, war reagierte darauf am Wochenende zunächst mit der Absage aller Veranstaltungen der Verwaltung bis zum 8. November. Später wurden auch die Aktivitäten der politischen Gremien auf Minimum reduziert.

Abschiedsfeier zum jetzigen Zeitpunkt das falsche Signal

Zu den abgesagten Terminen zählen einige Pressetermine, Preisverleihungen – wie die der Grünen Hausnummer –, aber auch die feierliche Verabschiedung des Ersten Stadtrates Torsten Kölle mit 50 geladenen Gästen, die am kommenden Freitag geplant war. „In Abstimmung mit Herrn Kölle sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es ein falsches Signal gewesen wäre, an der Veranstaltung festzuhalten“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU).

Anzeige

Erstes „Opfer“ der Absagewelle aus dem Rathaus war der Fachausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration am Montagabend. Nach einer Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Rat der Stadt stellte der Krisenstab fest, dass „die Empfehlung der Fachausschüsse für die anschließende Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss beziehungsweise Rat nicht zwingend erforderlich“ ist.

„Wäre ein falsches Signal gewesen“: Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms und der Erste Stadtrat Torsten Kölle. Wegen der hohen Zahl an Corona-Infizierten wurde die feierliche Verabschiedung Kölles abgesagt. Quelle: privat

Präsenzzeiten sollen möglichst gering bleiben

Das Ziel sei es, „die Präsenzzeiten so kurz wie möglich zu halten, in denen Personen zusammentreffen“. Deshalb wird auch der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft am Mittwoch, 28. Oktober nicht zusammenkommen, und im Fachausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz am Mittwoch, 4. November, sollen lediglich Themen besprochen werden, „die wegen der Dringlichkeit zwingend erforderlich sind“. Das sind laut Harms Anträge der SPD/Linken, die sich mit dem Bebauungsplan Empelde und einer möglichen Regiobusansiedlung beschäftigen. Eine Entscheidung über die Ratssitzung am Mittwoch, 11. November, ist dagegen noch nicht gefallen.

In der Verwaltung selbst bereiten sich die Mitarbeiter derweil darauf vor, im Bedarfsfall wieder ins Homeoffice oder in den Schichtbetrieb – ähnlich wie im März dieses Jahres – zurückzukehren. Das soll dann „auf Knopfdruck“ möglich sein, wie Harms es beschreibt. Dazu hat die Stadt 70 neue Notebooks angeschafft, um nicht wieder Geräte der Marie Curie Schule ausleihen zu müssen.

Keine weiteren Einschränkungen für Bürgerservice

Vorerst kommt es zu keinen weiteren Einschränkungen des Publikumsverkehrs im Rathaus. Auch die Bürgerbüros und das Standesamt bleiben bei dem Verfahren, Termine mit Bürgern vorab telefonisch zu vereinbaren. Noch in diesem Jahr soll zusätzlich eine Onlineanmeldung freigeschaltet werden, wie Harms ankündigt.

Die Bürgermeisterin hofft indes auf eine Besserung der Infektionszahlen. 37 Ronnenberger sind laut der Statistik der Region von Montagmittag aktuell infiziert. „Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Fälle weit im Stadtgebiet verteilt sind und in keinem engeren Zusammenhang zueinander stehen“, sagt Harms. Andere Informationen seien ihr nicht bekannt.

Von Uwe Kranz