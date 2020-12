Corona-Rückblick 2020: So lief es für Ronnenberg in der Pandemie

Ronnenberg

Wie sich die Verbreitung des Coronavirus’ innerhalb Ronnenbergs seit Beginn des ersten Lockdowns verändert hat, lässt sich leicht anhand der Statistiken nachvollziehen. Vor und kurz nach den Sommerferien gab es in den sieben Ortsteilen insgesamt stets nur eine Handvoll Infizierter. Im Oktober explodierte dann die Zahl der Betroffenen. Innerhalb kurzer Zeit hatte die Stadt mit einem Sieben-Tages-Inzidenzwert von 156,9 Infizierten auf 100.000 Einwohner den Spitzenwert in der Region Hannover erreicht. Ein besonderer Hotspot war allerdings nicht zu erkennen, und so gingen die Werte Anfang Dezember auch wieder deutlich zurück.

Bei Konzerten werden Veranstalter kreativ

Die Einschränkung des öffentlichen Lebens trifft in Ronnenberg vor allem auch die kulturellen Angebote – und das, obwohl die Veranstalter durchaus Kreativität beweisen: Henrik Walde bot im Hof seiner Lütt Jever Scheune im Sommer Open-Air-Konzerte an und der Kulturladen in Benthe lockte Konzertbesucher sogar in das Gewächshaus einer Gärtnerei, um die nötigen Abstände und Lüftungen zu gewährleisten.

Die meisten Gäste kamen kurz vor Beginn des Teil-Lockdowns Ende Oktober auf den Festplatz in Weetzen. Hier feierte der Protestsong, den Singer-Songwriter Leon Braje gemeinsam mit Tanja Lutz und der Formation Music Unlimited aus Weetzen produziert hatte, unter dem Motto „Pop meets Bigband“ Premiere. 120 Menschen waren dabei, als die Künstler „Hier will ich bleiben“ über die Bauschutt-Pläne auf der Kalihalde sangen.

Aufregung um Corona-Fall bei Inkitaro

Der Schul- und Kitabetrieb in Ronnenberg verlief weitgehend ohne Beeinträchtigung durch das Virus. Während an der Marie-Curie-Schule in Empelde einzelne Jahrgänge vorübergehend ins Homeschooling geschickt werden müssen, sorgte der Fall der benachbarten Inkitaro für mehr Aufregung. Der positive Test eines Elternpaares führte dazu, dass die Stadt die Kita vorsorglich schloss. Als eine Woche später noch keine Anweisung vom Gesundheitsamt dazu, wohl aber negative Tests der Eltern vorlagen, öffnete die Stadt die Kita wieder.

Die politischen Gremien haben indes ihren Betrieb auf ein Minimum zurückgefahren. Ortsräte tagen in Sälen von Dorfgemeinschaftshäusern oder Sporthallen. Die größten Sporthallen der Stadt in Empelde nutzt der Rat der Stadt, um die Abstände einhalten zu können. Eine vorübergehende Verringerung der Teilnehmerzahl in Ratssitzungen verhinderte indes der Einzelratsherr Martin Depner, der als einziger das von den anderen Parteien angestrebte Pairing-Verfahren ablehnte.

Von Uwe Kranz