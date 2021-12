Ronnenberg

Für die Einhaltung der 2-G-plus-Regel ist vielerorts seit dem 1. Dezember ein Corona-Test erforderlich. Im Stadtgebiet von Ronnenberg ist es möglich, sich im Testzentrum am Bürgerbüro in Empelde an der Chemnitzer Straße 2 testen zu lassen. Die kostenlosen Tests werden montags bis freitags, von 7 bis 19 Uhr, angeboten – sowie sonnabends, von 9 bis 19 Uhr, und sonntags, von 9 bis 16 Uhr.

Ebenfalls in Empelde werden ab Mittwoch, 1. Dezember, an der physiotherapeutischen Praxis Physio Impuls, Ronnenberger Straße 24, Corona-Schnelltests angeboten – und zwar montags bis freitags, von 7 bis 20 Uhr, sowie an jedem Sonnabend, von 9 bis 19 Uhr, und sonntags, von 9 bis 16 Uhr.

Das Testzentrum Café benthe.mitte, Steinweg 18, in Benthe nimmt ebenfalls am Mittwoch, 1. Dezember, wieder seinen Betrieb auf: montags, von 15 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs, von 12 bis 18 Uhr, freitags von 12 bis 20 Uhr, sowie an jeden Sonnabend, von 12 bis 18 Uhr, und sonntags, von 14 bis 18 Uhr.

Von Uwe Kranz