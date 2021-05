Ronnenberg

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Dienstag für Ronnenberg drei neue Corona-Fälle gemeldet. Seit Beginn der Zählung im März 2020 wurden demnach jetzt insgesamt 1024 Fälle registriert. Gleichzeitig sind fünf Personen als genesen aus der Statistik gestrichen worden. Aktuell sind in der Stadt demnach nur noch 77 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwei weniger als am Montag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ronnenberg ist dagegen wieder leicht gestiegen. Nachdem der Wert am Montag noch bei 140,9 lag, wird er nun mit 148,9 angegeben. Ronnenberg bildet damit weiterhin regionsweit die Spitzengruppe der Kommunen gemeinsam mit Springe (190,3) und Garbsen (167,1).

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Dafür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Dieser Wert beträgt derzeit 108,8.

Von Uwe Kranz