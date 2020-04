Corona: Wie sich Ronnenberger in der Krisenzeit vernetzen können

Ronnenberg

In der Corona-Krise steht das öffentliche Leben auch in Ronnenberg weitgehend still. Die Stadt versucht daher, Bürger vor allem über das Internet zu informieren. Schon jetzt sei der Besucheransturm auf die städtische Website und den Facebook-Auftritt Ronnenbergs groß, teilt die Stadt mit.

Nun sollen Bürger an einer zentralen Anlaufstelle Antworten auf ihre Fragen erhalten. Diese ist unter www.ronnenberg.de/online-services erreichbar. Dort finden Besucher Online-Formulare zum Thema Covid-19 ebenso, wie die Möglichkeit, mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten.

Helfernetzwerk für Ronnenberg

Der Online-Service soll auch dazu dienen, ein großes Netzwerk von Hilfesuchenden und Helfern aufzubauen. „Denn viele Bürgerinnen und Bürger möchten Menschen helfen, die einer Risikogruppe angehören oder unter Quarantäne stehen. Diese Hilfsbereitschaft ist außergewöhnlich und zeigt, dass in Krisenzeiten das Miteinander in der Stadt Ronnenberg vorbildlich gelebt wird“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Hilfsangebote und Hilfsgesuche können daher auf der Internetseite inseriert werden. Dieser Service ist zunächst befristet bis Juni 2020.

Von Johanna Stein