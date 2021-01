Corona: Zahl der Infektionen geht in Ronnenberg leicht zurück

Ronnenberg

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle ist in Ronnenberg leicht gesunken. Waren am Donnerstag noch 64 Personen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert, sind es am Freitag nur noch 62. Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover gibt es am Freitag zwar sechs Neuinfektionen, aber gleichzeitig sind acht Ronnenberger genesen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 493 Menschen aus Ronnenberg mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag leicht zurückgegangen. Sie liegt bei 148,9 (Donnerstag: 157,0).

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 24.437 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind inzwischen 20.658 Personen wieder genesen. 516 Menschen sind infolge einer Corona-Infektion verstorben. Am Freitag sind 3263 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für die Region Hannover bei 156,9. Dieser Inzidenzwert ist allein maßgebend für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen.

Von Dirk Wirausky