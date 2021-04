Ronnenberg

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag für Ronnenberg fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Gleichzeitig sind aber auch zwölf Personen genesen. Aktuell sind damit im Stadtgebiet noch 63 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 884 Ronnenberger positiv auf Corona getestet.

Lesen Sie auch Empelde: DRK betreibt Corona-Testzentrum mit Ehrenamtlichen

Wie kompliziert das Zahlenwerk im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist, zeigt sich daran, das trotz sinkender tagesaktueller Fälle die Sieben-Tage-Inzidenz für Ronnenberg im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen ist – von 124,8 auf jetzt 128,8. Im Vergleich der 21 Regionskommunen wird die Stadt trotzdem von immer mehr Städten und Gemeinden überholt. Spitzenreiter ist weiterhin Wennigsen mit einem Wert von 292,1. Die Inzidenz in der gesamten Region Hannover beträgt am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt 136,8.

Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 40.969 Menschen in ihrem Zuständigkeitsbereich registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 37.252 Personen als genesen aufgeführt. 970 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2747 Menschen in der Region infiziert.

Von Uwe Kranz