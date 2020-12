Ronnenberg

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Mittwoch keine vollständige Corona-Statistik geliefert. Für die einzelnen Kommunen sind Angaben lediglich für die aktuellen Corona-Infektionen verfügbar. In Ronnenberg sind dies 24. Am Dienstag waren es noch 26. Ausgewiesen wurden weder die Gesamtzahl der Infektionen noch der Sieben-Tages-Inzidenzwert.

Anzeige

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Infektion 15.338 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. 259 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Dienstag bei 130,8.

Von Uwe Kranz