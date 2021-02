Ronnenberg

Der positive Trend bei den Corona-Infektionen in Ronnenberg vom Beginn der Woche hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete im Vergleich zu Dienstag weitere zwei akute Fälle weniger. Insgesamt wurden für Mittwoch 52 statt zuvor 54 Fälle angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 153 auf 128,8 zurückgegangen. Damit ist Ronnenberg nicht mehr in der absoluten Spitzengruppe in der Region vertreten. Die Anzahl der infizierten Personen in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 ist auf insgesamt 612 angestiegen.

In der Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 29.399 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover lag am Mittwoch bei 120,3.

Von Uwe Kranz