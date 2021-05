Ronnenberg

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Ronnenberg ist erstmals seit längerer Zeit unter die Marke von 100 gesunken. Sie liegt nun bei 92,6. Im regionsweiten Vergleich weisen nur noch Barsinghausen (120,0), Burgdorf (104,7) und Seelze (102,4) dreistellige Werte auf. Seit Montag hat sich die Anzahl der Corona-Fälle nicht weiter erhöht. Sie liegt weiterhin bei 1047. Insgesamt sind am Dienstag 51 Personen in Ronnenberg an Covid-19 erkrankt. Das sind sechs weniger als einen Tag zuvor.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tages-Inzidenz in der Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut am Montag mit 62,1 angegeben.

Von Uwe Kranz