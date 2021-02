Ronnenberg

Bei der Anzahl der aktuellen Corona-Infektionen in Ronnenberg tut sich weiterhin wenig. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Freitag zum dritten Mal in Folge 54 aktuelle Fälle. Allerdings stieg die Anzahl der infizierten Personen in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 auf 623 an.

Demnach gab es am Freitag vier Neuinfektionen, es sind aber ebenso viele Menschen entweder genesen oder gestorben. In der täglichen Statistik wird dieser Wert nicht differenziert dargestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ronnenberg bleibt ebenfalls konstant bei 124,8.

Damit zählt Ronnenberg weiterhin zu den stärker betroffenen Kommunen in der Region Hannover. In der gesamten Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 29.714 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover lag am Freitag bei 104.

Von Uwe Kranz