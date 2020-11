Ronnenberg

Die Stadt Laatzen hat Ronnenberg an der Spitze der Statistik der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus in der Region Hannover abgelöst. Nach einer Mitteilung der Region ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Laatzen auf 212,6 (115 aktuell Infizierte) förmlich explodiert. Aber auch in Ronnenberg ist diese signifikante Marke auf 152,8 (Freitag: 144,8) – nach zuletzt leichtem Rückgang – wieder gestiegen.

Im Schnitt aller 21 Kommunen hat sich die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner weiter auf 109,8 (Freitag: 83,7) erhöht. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in den sieben Ronnenberger Ortsteilen ist seit Freitag (57) auf 66 gestiegen. Insgesamt 176 Ronnenberger haben sich somit seit dem Auftreten der Pandemie mit dem Virus angesteckt. Das sind 15 mehr als am Freitag. In der Region sind aktuell 1923 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 7230.

Von Uwe Kranz