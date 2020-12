Ronnenberg

Die Zahl der Corona-Infektionen ist laut dem Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch, 2. Dezember, im Vergleich zum Vortag gleich geblieben. Demnach sind 49 Ronnenberger positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Corona-Pandemie Infizierten aus dem Stadtgebiet ist mit 307 Personen im Vergleich zu 305 am Dienstag leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dagegen noch einmal gesunken: 92,5 am Mittwoch nach 96,5 am Dienstag.

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Infektion 12.582 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 10.340 Personen als genesen aufgeführt. 221 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Gegenwärtig gelten 2108 Menschen in der Region als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 82,8.

Von Uwe Kranz