Ronnenberg

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Mittwoch, 20. Januar, für Ronnenberg mit 70 aktuellen Corona-Fällen fünf weniger gemeldet als am Dienstag. Im Stadtgebiet seien damit seit Ausbruch der Pandemie 482 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Dienstag betrug dieser Wert noch 485. Regions-Sprecher Christoph Borschel begründet dies mit „regelmäßigen Datenbereinigungen und Plausibilitätsprüfungen im Datenbestand“. Hin und wieder komme es vor, dass Patienten temporär den falschen Kommunen zugeordnet wurden. Wenn dies der Fall ist, fänden entsprechende Korrekturen statt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist entsprechend der gefallenen aktuellen Fallzahlen von 197,2 am Dienstag auf 173,1 zurückgegangen.

Anzeige

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 23.908 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Davon sind zum heutigen Stand 20.218 Personen als genesen aufgeführt. 499 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 3389 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für die Region Hannover am Dienstag bei 164,4.

Von Uwe Kranz