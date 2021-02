Ronnenberg

Am zweiten Tag in Folge hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch keine neuen Corona-Infektionen in Ronnenberg gemeldet. Die Anzahl der infizierten Personen in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 bleibt deshalb konstant bei 631. Die Anzahl der akut infizierten Personen ist derweil innerhalb von 24 Stunden um sechs auf jetzt 51 zurückgegangen. Am Dienstag waren es noch 57, am Montag 59. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ronnenberg fällt weiterhin, von 84,6 am Dienstag auf jetzt 76,5.

In der gesamten Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 30.647 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover lag am Dienstag bei 109,3.

Von Uwe Kranz