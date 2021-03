Ronnenberg

Nach einem zuletzt deutlichen Anstieg ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ronnenberg von Dienstag auf Mittwoch wieder leicht zurückgegangen. Den Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt das Gesundheitsamt der Region Hannover nun mit 197,2 statt 205,3 am Vortag an. Zum Vergleich: In der gesamten Region liegt er mit 130,7.

Die Anzahl der Neuinfektionen in Ronnenberg seit Beginn der Pandemie ist von 753 auf 758 um fünf angestiegen. Aktuell infiziert sind am Mittwoch 79 Personen, das ist nur eine Person mehr als am Vortag. In der Region haben sich 36.075 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, davon wurden bis Montag 871 Personen gezählt, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Aktuell gibt das Gesundheitsamt für die Region Hannover 2672 Infektionen an.

Von Uwe Kranz