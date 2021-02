Ronnenberg

Die Anzahl der akuten Corona-Infektionen sinkt in Ronnenberg nicht unter die Fünfzigergrenze. Im Gegenteil: Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Donnerstag gleich sieben neue Infektionen im Stadtgebiet gemeldet. Die Anzahl der infizierten Personen in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 steigt damit auf 638. Abzüglich der Personen, die seit Mittwoch genesen sind, steigt die Zahl der tagesaktuellen Fälle aber nur um einen auf jetzt 52 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ronnenberg steigt ebenfalls leicht, von 76,5 am Mittwoch auf nun 80,5.

In der gesamten Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 30.885 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover lag am Donnerstag bei 113,9.

Von Uwe Kranz