Ronnenberg

Am zweiten Tag infolge liegt der Inzidenzwert der Stadt Ronnenberg bei 80,5. Das Gesundheitsamt der Region Hannover teilte für Freitag einen neuen Corona-Fall mit. Tags zuvor waren die Zahlen in die Höhe geschnellt, als gleich sieben neue Infektionen im Stadtgebiet registriert worden waren. Die Anzahl der infizierten Personen in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 stieg am Freitag auf 643.

In der gesamten Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 31.265 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover lag am Donnerstag bei 116,4.

Von Uwe Kranz