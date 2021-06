Ronnenberg

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ronnenberg seit März 2020 hat sich seit Mittwoch nicht mehr erhöht und liegt weiterhin bei 1060. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging laut Gesundheitsamt der Region Hannover auf 4,0 zurück. Nachdem die Stadt lange an der Spitze der Region lag, ist das jetzt der zweitniedrigste Wert der 22 Kommunen. Aktuell gelten noch zwölf Personen im Stadtgebiet als mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwei Infizierte weniger als am Dienstag.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist aber die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut aktuell mit 26,4 angegeben.

Von Uwe Kranz