Ronnenberg

Obwohl sich seit dem Vortag ein weiterer Ronnenberger Bürger mit dem Covid-19-Virus infiziert hat, ist die Anzahl der Infizierten in der Stadt am Freitag, 4. Dezember, so niedrig gewesen wie seit Wochen nicht mehr. Laut Gesundheitsamt der Region Hannover am waren noch 40 Corona-Infektionen bekannt. Am Donnerstag waren es noch 45. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Corona-Pandemie Infizierten aus dem Stadtgebiet beträgt nun 308 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist stark auf 28,2 gefallen. Am Donnerstag lag dieser Wert noch bei 72,4. Inzwischen schneiden bei diesem Wert nur noch drei Kommunen der Region besser ab.

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Infektion 13.066 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 10.796 Personen als genesen aufgeführt. 225 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Gegenwärtig gelten 2087 Menschen in der Region als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 86,4.

Von Uwe Kranz