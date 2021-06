Ronnenberg

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ronnenberg seit März 2020 hat sich nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover von Montag auf Dienstag um eins auf 1066 erhöht. Die Anzahl aktiver Fälle stagniert dagegen bei zehn, da eine Person im gleichen Zeitraum genesen ist – ebenso wie die Sieben-Tage-Inzidenz, die genau wie am Vortag bei 24,2 liegt. In der Region Hannover weisen derzeit sieben Kommunen in dieser Hinsicht höhere Werte auf.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist aber die Sieben-Tage-Inzidenz in der gesamten Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut aktuell mit 18,1 angegeben.

Von Uwe Kranz