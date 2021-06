Ronnenberg

Gute Nachrichten für Ronnenberg: Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat auch am Mittwoch keine weiteren Corona-Infektionen in der Stadt registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 positiv auf das Virus getesteten Ronnenberger beträgt damit weiterhin 1066. Die Anzahl aktiver Fälle ist um zwei auf acht zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt ebenfalls von 24,2 am Dienstag auf nun 20,1. Weiterhin weisen sieben Kommunen in der Region Hannover in dieser Hinsicht höhere Werte auf.

Für die Einschränkungen im Alltagsleben innerhalb der Stadt während der Corona-Pandemie ist aber die Sieben-Tage-Inzidenz in der gesamten Region Hannover maßgeblich. Diese wird vom Robert-Koch-Institut aktuell mit 15,9 angegeben.

Von Uwe Kranz