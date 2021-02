Ronnenberg

Nach einem längeren positiven Trend bei den aktuellen Corona-Fällen in Ronnenberg ist die Zahl der Infektionen am Donnerstag erstmals wieder gestiegen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover zählte in der Stadt wieder 64 aktuelle Corona-Fälle. Tags zuvor waren es noch 59. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 559 Menschen aus Ronnenberg mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deshalb auch wieder von 104,7 auf 120,8 gestiegen.

In der Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 27.147 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt für die Region bei 121,9.

Von Uwe Kranz