An der Marie-Curie-Schule in Empelde ist der erste Corona-Fall des neuen Schuljahres aufgetreten. Was am Freitagabend noch als Verdacht gemeldet worden war, konnte Schulleiter Kay Warneke am Sonnabendmittag bestätigen. Fünf bis sechs Kurse, die der betroffene Jugendliche besucht hat, müssten deshalb bis voraussichtlich zum 17. September eine häusliche Quarantäne einhalten. Die restlichen Mädchen und Jungen des Oberstufenjahrgangs – dem Vernehmen nach ist der 12. Jahrgang betroffen – wird im gleichen Zeitraum ebenfalls im Homeschooling unterrichtet.

Kein Präsenzunterricht – wegen der Chancengleicheit

„Es macht keinen Sinn, nur den halben Jahrgang zu unterrichten“, sagt Warneke. Gründe der Chancengleichheit führten dazu, dass auch der Präsenzunterricht für die nicht betroffenen Schüler ausgesetzt werde und sich für den genannten Zeitraum alle gleichsam zu Hause mit dem Stoff beschäftigen müssen. Seit dem frühen Sonnabendmorgen war der Schulleiter damit beschäftigt, Schüler, Lehrer und Schulelternrat zu informieren. „126 Emails habe ich schon beantwortet“, berichtet er gegen Mittag.

Für Warneke kam der Covid-19-Fall an seiner Schule nicht überraschend. „Die Fälle schießen gerade wie Pilze aus dem Boden“, sagt er. Es gehe nun darum, Ruhe zu bewahren und schnell zu sein. „Wir sind gut vorbereitet“, erklärt Warneke. Über das Programm IServ, das die Schule vor einigen Monaten eingeführt hat, könnten alle Schüler per Internet schnell erreicht werden. Dazu gibt es einen Maßnahmenkatalog des Gesundheitsamtes, den die Schule schnell umgesetzt hat. Somit konnte der Kreis der Kontaktpersonen klein gehalten werden. Leichte Unsicherheiten gebe es lediglich aus dem Umstand, „dass jeder jemanden kennt“, sagt Warneke.

Auflagen für zu Hause sind nicht angenehm

In die häusliche Quarantäne müssten nun aber lediglich die infizierte Person und die direkten Kontaktpersonen gehen. „Für Kontaktpersonen von Kontaktpersonen werde der Alltag nicht berührt“, sagt der Schulleiter. Das gelte bei den direkten Kontaktpersonen auch weitgehend für deren Familienmitglieder. Für die Betroffenen seien die vorgegebenen Quarantäne-Maßnahmen allerdings alles andere als angenehm.

Die Schüler müssten beispielsweise, soweit es die Wohnsituation zulässt, weitgehend getrennt von ihren Familienmitgliedern bleiben und beispielsweise auch Mahlzeiten getrennt einnehmen. Das Gesundheitsamt informiert laut Warneke noch einmal alle Betroffenen direkt über diese Auflagen – und auch darüber, wer zusätzlich noch einen Corona-Test machen muss.

Für die Schüler anderer Jahrgänge der KGS an den Standorten in Empelde und Ronnenberg ergeben sich aus dem positiven Covid-19-Test in der Oberstufe keine weiteren Folgen.

Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms reagierte am Freitagnachmittag von der Nachricht eines Corona-Falls an der Marie Curie Schule wenig überrascht. „Vermutlich wird es auch nicht der letzte sein“, schätzte sie die allgemeine Lage ein. Irritiert reagierte die Verwaltungschefin allerdings darauf, dass die Stadt als Träger der KGS bis Freitagabend weder vom Kultusministerium noch vom Gesundheitsamt über den Corona-Verdacht informiert worden war.

Von Uwe Kranz