Ronnenberg

Es bleibt ein Auf und Ab: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ronnenberg liegt am Freitag bei 161 und ist damit niedriger als am Vortag (189,2). Dem Gesundheitsamt der Region wurden sechs neue Corona-Fälle für das Stadtgebiet gemeldet. Damit sind aktuell 67 Personen infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Ronnenberg 732 Erkrankungen registriert.

Spitzenreiter in der Region ist am Freitag die Nachbarkommune Gehrden mit einer Inzidenz von 315,4. Laut Gesundheitsamt gibt es allerdings keinen Hotspot. Die Infektionen spielten sich im privaten Bereich ab.

Von Sarah Istrefaj