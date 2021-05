Ronnenberg

Auch in Ronnenberg setzt der regionsweite Abwärtstrend der Inzidenzwerte ein. Von Mittwoch auf Donnerstag hat das Gesundheitsamt der Region elf neue Corona-Fälle für das Stadtgebiet Ronnenberg registriert. Gleichzeitig gelten jedoch 22 Personen als genesen und fallen aus der Statistik. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Donnerstag von 72,5 auf 48,3. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Ronnenberg insgesamt 1058 Menschen mit dem Virus infiziert.

Im regionsweiten Vergleich liegt Ronnenberg beim Inzidenzwert nun im Mittelfeld. Spitzenreiter mit den niedrigsten Werten sind Wennigsen (0,0), Burgwedel (4,8) und Pattensen (6,7). Die Stadt Hannover verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35,2.

Von Sarah Istrefaj