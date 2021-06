Ronnenberg

Am Freitag hat das Gesundheitsamt eine neue Corona-Infektion im Stadtgebiet Ronnenberg registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert bei der Marke von 20,1. Derzeit gelten sieben Personen als infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie hat es in Ronnenberg insgesamt 1067 Fälle gegeben. Im regionsweiten Vergleich liegt die Stadt an viertletzter Stelle. Höhere Inzidenzen haben Burgwedel (24,1), Lehrte (26,7) und Seelze (28,4). Die Stadt Laatzen ist am Freitag beim Wert null angelangt.

Von Sarah Istrefaj