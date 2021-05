Ronnenberg

Mehr als ein Jahr gehört die Corona-Pandemie nun schon zum Alltag – und die Menschen fahren wieder mehr mit dem Rad. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistiken des Fundbüros der Stadt Ronnenberg.

Seit März 2020 ist das Fahrrad zu einem immer häufiger genutzten Verkehrsmittel für die Freizeit und den Arbeitsweg geworden. Angesichts von coronabedingten Sportverboten wollen sich die Ronnenberger beim Radeln fit halten. Und wenn mehr Fahrräder unterwegs sind, dann gehen auch mehr verloren oder werden gestohlen. Dietmar Volker, Leiter des Teams Bürgerdienste und Öffentliche Sicherheit bei der Stadt, berichtet von 39 beim Fundbüro abgegebenen Fahrrädern im Jahr 2019; ein Jahr später waren es bereits 49. Und der Trend setzt sich 2021 fort: Bis Ende April, also nach einem Vierteljahr, wurden schon 14 Räder ohne offiziellen Besitzer bei der Stadt registriert. „Und der Sommer kommt erst noch“, sagt Volker.

Fahrräder sind oft nicht hochwertig

Bei der Stadt landen die Fahrräder, weil sie vorher bei der Polizei abgegeben oder von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs irgendwo aufgefunden wurden. Sechs Monate beträgt bei der Stadt die Aufbewahrungsfrist für die Fahrräder und damit die Wartezeit, bis sich ein Eigentümer meldet – was aber selten passiert. Oft kommt es laut Volker vor, dass Fahrräder an Bahnhöfen wie Weetzen oder Empelde gestohlen werden und später dann einfach in der Umgebung abgestellt werden. „Daher beobachten wir auch immer wieder, dass die Fahrräder, die an Bahnhöfen abgeschlossen werden, nicht hochwertig sind, weil die Leute offenbar um die Gefahr wissen.“

Lesen Sie auch: Immer mehr Ronnenberger steigen aufs Rad um.

Volker findet es schade, „dass die Fundbüros von benachbarten Städten nicht miteinander vernetzt sind“. Denn nicht selten komme es vor, dass ein in Ronnenberg entwendetes Fahrrad in angrenzenden Stadtteilen von Hannover oder in Gehrden wieder auftaucht. „Dann würde alles schneller gehen mit der Dokumentation.“

Räder kommen sozialschwachen Menschen zugute

Im Gegensatz zu anderen Kommunen und Gemeinden versteigert die Stadt Ronnenberg die bei ihr abgegebenen Fahrräder nicht. Etwa 99 Prozent der rollenden Fundstücke erhält laut Volker die Fahrradwerkstatt in Empelde am Seegrasweg. „Die Räder werden überprüft und gegebenenfalls repariert, um sie dann Menschen aus sozialschwachen Familien zur Verfügung zu stellen“, sagt der Teamleiter, der auch von einem im unteren Preissegment angesiedelten E-Bike berichtet. Da sich nach sechs Monaten niemand gemeldet hatte, nutzt die Verwaltung dieses Verkehrsmittel jetzt selbst. „Für kurze Dienstfahrten ist das gut, dann kann man auf das Auto verzichten.“

In der Kategorie „Gegenstände“ haben sich die Zahlen beim Fundbüro dagegen in umgekehrter Tendenz entwickelt – wenn wegen Corona weniger Menschen unterwegs sind, verlieren sie auch weniger. „2019 waren es 152 Gegenstände, im Jahr 2020 nur noch 82 – das ist ein Rückgang von fast 50 Prozent“, sagt Volker. Für 2021 wurden bislang 36 Fundstücke gemeldet, darunter etwa Geld- und Gesundheitskarten, aber auch Schlüssel. Volker berichtet von einem Kuriosum: „Immer öfter entdecken wir Taschen mit Alkoholflaschen. Offenbar wollten sich Leute irgendwo treffen, dann sind sie überrascht worden und schnell geflüchtet – die Taschen haben sie aber zurückgelassen.“

Das Fundbüro befindet sich im Bürgerbüro der Stadt Ronnenberg, Chemnitzer Straße 2. Es ist telefonisch werktags von 10 bis 12 Uhr erreichbar, außerdem per E-Mail an buergersercvie@ronnenberg.de.

Von Stephan Hartung